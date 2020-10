Aerospazio: Fraccaro, acqua su Luna sarebbe volano per Artemis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ‪La scoperta della presenza di acqua sulla superficie illuminata della Luna da parte della Nasa "è di grande rilevanza per la missione Artemis". Lo scrive su Twitter il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo spazio Riccardo Fraccaro, commentando l’annuncio in conferenza stampa della Nasa. "La possibilità di estrarla e utilizzarla sarebbe un volano prezioso per il programma di esplorazione: l’Italia è fiera di farne parte", conclude Fraccaro.(Rin)