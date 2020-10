Omofobia: Zan (Pd), domani in Aula Camera con provvedimento avanzato contro discriminazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Zan, deputato del Partito democratico e relatore del disegno di legge contro omotransfobia e misoginia, ricorda che "domani riprenderanno i lavori dell'Aula della Camera sulla proposta di legge contro omolesbobitransfobia e misoginia: questa mattina, come maggioranza - prosegue il parlamentare in una nota -, abbiamo formulato e presentato sette emendamenti al testo, per mantenere pienamente efficace tutto l'impianto del provvedimento approvato in commissione Giustizia. Anche in questo passaggio, come nei precedenti, abbiamo lavorato in un clima di armonia, tenendo ben presente l'obiettivo della proposta di legge: il contrasto alle discriminazioni, all'odio e alle violenze; per questo, anzitutto, con le colleghe e i colleghi della maggioranza abbiamo deciso di accogliere la richiesta proveniente da molte associazioni di persone con disabilità di estendere le previsioni degli articoli 604 bis e ter del codice penale anche ai delitti commessi per ragioni legate alla disabilità della vittima". L'esponente del Pd aggiunge: "Per questo abbiamo presentato emendamenti a prima firma Lisa Noja. Inoltre, abbiamo recepito gli input della commissione Affari costituzionali e quelli del Comitato per la legislazione. Entrambi chiedevano di definire in modo più rigoroso le nozioni utilizzate (sesso, genere, identità di genere, orientamento sessuale): ciò è stato risolto con un puntuale emendamento premissivo. La commissione Affari costituzionali - spiega sempre Zan - aveva poi richiesto una riscrittura dell'articolo 3 che lo rendesse ancora più chiaro. Ciò è stato risolto con un emendamento interpretativo che ribadisce esplicitamente che la punibilità scatta quando vi sia 'il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti'". (segue) (Com)