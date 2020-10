Omofobia: Zan (Pd), domani in Aula Camera con provvedimento avanzato contro discriminazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zan, poi, prosegue: "Inoltre, l'emendamento precisa che le opinioni non istigatorie 'restano salve', in quanto già discendenti direttamente dall'articolo 21 della Costituzione. Con questo emendamento smascheriamo anche tutte le Fake news costruite ad arte nel corso di questi mesi su presunti intenti 'liberticidi' di questa legge. Abbiamo, poi, recepito ulteriori osservazioni tecniche del Comitato per la legislazione. Sono particolarmente soddisfatto - conclude il deputato democratico - per l'approdo in Aula della legge con queste proposte emendative: se accolte, come credo, da un ampio schieramento in Parlamento, daremo finalmente al Paese una legge avanzata di vasta efficacia contro i crimini d'odio. Il ritardo rispetto agli altri grandi paesi occidentali potrà finalmente essere colmato". (Com)