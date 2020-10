© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 60 milioni di voti sono già stati depositati negli Stati Uniti in vista delle elezioni del prossimo 3 novembre. Lo riferisce l'emittente "Cnn", secondo cui in 33 Stati il numero di voti pre-elettorali ha già superato quello totale del 2016. Tra questi vi sono Georgia, Iowa, Maine, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Hampshire, Carolina del Nord, Ohio, Pennsylvania, Texas e Wisconsin. (Nys)