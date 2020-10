© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiedono agli italiani di rispettare un dpcm che non condividono e vogliono modificare. I ministri litigano e si insultano tra loro, ma non si dimettono per non perdere la poltrona. L'unica attività sacrificabile che può essere chiusa in Italia oggi stesso è il governo Conte". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Rin)