Usa-Russia: ministro Esteri tedesco Maas intende appoggiare colloqui su rinnovo Nuovo Start

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania intende appoggiare i colloqui tra Stati Uniti e Russia per il rinnovo del Nuovo Start, il trattato sulla riduzione degli armamenti nucleari concluso dai due paesi l'8 aprile 2010, in vigore dal 5 febbraio del 2011 e in scadenza il 5 febbraio del 2021. Nel corso della conferenza stampa con il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) Rafael Grossi, che ha incontrato oggi a Berlino, Maas ha dichiarato di accogliere con favore i negoziati tra Usa e Russia sulla proroga del Nuovo Start. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, il ministro degli Esteri tedesco si è detto “fiducioso che, se vi sarà una volontà fondamentale, alla fine vi sarà un modo per rinnovare questo importante trattato”. Il governo federale sosterrà, quindi, i colloqui tra Mosca e Washington e le iniziative per l'estensione del Nuovo Start. A tal riguardo, Maas ha reso noto di aver già informato le parti dell'intesa della volontà della Germania. A sua volta, Grossi ha sottolineato l'importanza del Nuovo Start, definendolo “molto utile negli ultimi anni”. Per il direttore generale dell'Aiea, è “importante che l'ultimo accordo sul disarmo nucleare tra Stati Uniti e Russia non scompaia”. (Geb)