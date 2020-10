Viabilità: Anas, chiusi per maltempo passo dello Stelvio e lo Spluga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas annuncia in una nota che, a seguito delle avverse condizioni meteo, la strada statale 38 "dello Stelvio" è provvisoriamente chiusa al transito, a scopo precauzionale, nel territorio comunale di Bormio (So), nel tratto dal km 104,500 al km 121,100, in entrambe le direzioni. Viene chiuso, sempre a scopo precauzionale, anche il passo dello Spluga lungo la statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" in località Madesimo (So). Sul posto sono presenti il personale Anas per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. (Com)