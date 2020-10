Covid: Fornaro (Leu), bene Mattarella, necessario segnale forte unità istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Liberi e uguali a Montecitorio, Federico Fornaro, condivide "l'appello del presidente della Repubblica Mattarella: è necessario in questo momento dare un segno di forte coesione tra istituzioni. Invece - continua il parlamentare in una nota - dopo il nuovo dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) lo scaricabarile è diventato lo sport nazionale. Il governo prende misure necessariamente impopolari per contenere la curva dei contagi prima che diventi senza controllo e da più parti, anche da alcuni esponenti della maggioranza, si alzano voci che chiedono di modificare l'ultimo dpcm". Per l'esponente di Leu, "certo tutto è perfettibile, ma non è tempo di sterili polemiche tra i diversi livelli istituzionali, ma di dare risposte alle richieste dei cittadini in questa complessa fase di emergenza. Ormai la propaganda sembra aver preso il sopravvento sulla tutela della salute degli italiani". (segue) (Com)