Covid: Fornaro (Leu), bene Mattarella, necessario segnale forte unità istituzioni (2)

- Secondo Fornaro, "occorre da subito lavorare per migliorare quanto fatto sino ad ora e accelerare la messa a disposizione dei fondi necessari a ristorare le categorie colpite. Subito il decreto legge con le risorse necessarie per ristorare tutti gli operatori che dovranno chiudere totalmente o parzialmente la loro attività, implementare il reddito di emergenza e prorogare il blocco dei licenziamenti. Il virus corre in Italia e in Europa di più. Emergenza sanitaria e crisi economica sono due facce della stessa medaglia: senza sicurezza sanitaria - conclude il deputato - non si possono porre le condizioni per una ripresa duratura dell'economia. Non possiamo permetterci di perdere tempo con polemiche inutili quanto sterili". (Com)