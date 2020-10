Covid: Sereni all'Unesco, futuro post pandemia sia fondato su lotta a diseguaglianze e sviluppo sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è il primo contributore finanziario dell’Unesco ed è impegnata a sostenere l’attività dell’Unesco in ogni ambito. “L’Italia - ha spiegato la vice ministra - vanta una varietà straordinariamente ricca di siti riconosciuti come patrimonio mondiale dell’umanità. Ospitiamo importantissimi centri internazionali di ricerca scientifica da cui hanno avuto beneficio centinaia di migliaia di scienziati di tutto il mondo. Siamo al fianco dell’Unesco in Iraq nei progetti per Mosul e a Beirut”. In questo senso, la presidenza italiana del G20, ha ricordato Sereni, “sarà l’occasione per rilanciare un grande impegno internazionale su questi temi”. A conclusione della giornata la vice ministra ha avuto un colloquio video con la direttrice generale dell’Unesco Audrey Azoulay in cui è stata espressa “piena condivisione per l’approccio dell’Unesco volto a delineare una visione per il futuro post-Covid fondato su lotta alle diseguaglianze e sostenibilità dello sviluppo”. Al termine la vice ministra Sereni e Azoulay hanno firmato una lettera d’intenti per dare cadenza annuale all’esercizio di consultazione strategica avviato oggi. (Res)