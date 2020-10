Covid: Gelmini (FI), Camera deve poter votare su comunicazioni Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, osserva che "il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non può limitarsi ad una semplice informativa in merito all'ultimo dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) varato da palazzo Chigi. Noi chiediamo - continua la parlamentare in una nota - che quelle del premier siano delle comunicazioni e che, dunque, la Camera abbia la possibilità di votare. Il Parlamento, troppe volte messo tra parentesi da questo esecutivo, rivendica la sua centralità e pretende di partecipare in modo attivo al dibattito in corso. No a nuove burocratiche relazioni del primo ministro a Montecitorio, sì", conclude l'esponente di FI, "ad una comunicazione politica con la possibilità per i deputati di esprimersi". (Com)