Covid: Rosato (Iv), ha ragione Zingaretti, ci attendiamo che qualcuno condivida con noi i provvedimenti

- "Ha ragione Zingaretti a dire che se si sta al governo bisognerebbe condividere le stesse idee. Allora ci attendiamo che qualcuno condivida con noi i provvedimenti". Lo afferma il coordinatore nazionale di Italia viva, Ettore Rosato, in risposta al segretario del Partito democratico che sulle critiche al nuovo dpcm (decreto del presidente del Consiglio dei ministri) sollevate dal leader di Iv, Matteo Renzi, aveva detto: "Penso non siano mai stati seri quei paritti che la sera siedono ai tavoli del governo e la mattina organizzano le opposizioni alle decisioni prese. Stare con i piedi in due staffe lo reputo eticamente intollerabile". (Rin)