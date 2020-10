Francia: ambientalisti denunciano trasporto uranio arricchito nel reattore Epr di Flamanville

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia alcune associazioni ambientaliste come Greenpeace o France Nature Environnement hanno criticato le operazioni di trasporto di uranio arricchito verso il reattore nucleare Epr di Flamanville. In un comunicato congiunto viene denunciata una "manovra" da parte del gruppo energetico Electricité de France (Edf) per "rendere impossibile la rimessa in discussione del progetto". Secondo le associazioni "nulla garantisce" che un giorno il reattore possa funzionare. "Più di 30 camion che trasportano combustibile radioattivo attraverseranno la Francia su più di mille chilometri, da Romans-sur-Isère a Flamanville. Un attacco malintenzionato a uno dei convogli non può essere essere escluso", si legge nella nota, dove si lancia l'allarme per possibili incidenti. Il progetto del reattore Epr di Flamanville è stato annunciato nel 2004 con un costo iniziale di tre miliardi di euro e sarebbe dovuto entrare in funzione nel 2012. I lavori sono ancora in corso e secondo le ultime stime il costo del progetto è arrivato a 12,4 miliardi di euro.(Frp)