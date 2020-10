Serbia: deputati eleggono presidenti delle commissioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati della Serbia hanno eletto oggi i presidenti e i vicepresidenti delle commissioni parlamentari. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la commissione per il controllo dei servizi di sicurezza sarà guidata dal deputato del gruppo guidato dal Partito progressista serbo (Sns), Igor Becic, mentre il vicepresidente sarà il deputato del Partito socialista serbo (Sps) Vladan Zagradjanin. Il deputato del gruppo guidato da Sns, Aleksandar Markovic, è stato eletto presidente della commissione per la difesa e gli affari interni, mentre il deputato di Serbia unita Djordje Kosanic è stato eletto vice presidente. La commissione per la cultura e l'informazione sarà guidata dal membro del gruppo progressista Sandra Bozic, mentre la vicepresidente sarà la socialista Snezana Paunovic. La commissione parlamentare per le finanze, il bilancio della Repubblica e il controllo della spesa dei fondi pubblici resta presieduta della progressista Aleksandra Tomic, mentre il vicepresidente sarà l'esponente Sps Dusan Bajatovic. La presidente della commissione parlamentare per l'integrazione europea è l'esponente dell'Unione degli ungheresi della Vojvodina, Elvira Kovac, mentre la vicepresidente è la progressista Dusica Stojkovic. Il presidente della commissione per gli affari esteri è il parlamentare Sps Zarko Obradovic, mentre la vicepresidente è la progressista Vesna Markovic. (segue) (Seb)