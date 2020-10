Serbia: deputati eleggono presidenti delle commissioni parlamentari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ha conferito il 5 ottobre ad Ana Brnabic il mandato per formare il nuovo governo in Serbia. Lo stesso Vucic, che è anche leader del Partito progressista serbo (Sns), ha chiesto di "considerare l'introduzione di due ministeri", uno per i diritti umani, l'uguaglianza di genere e il dialogo sociale, e uno per l'infanzia e lo sviluppo demografico. Vucic ha anche chiesto alla premier designata che il 50 per cento del governo sia costituito da donne. La premier incaricata della Serbia, Ana Brnabic, ha presentato ieri la lista del nuovo governo al termine di una riunione del Partito progressista serbo (Sns). L'esecutivo sarà composto da 21 ministri, di cui 12 saranno "volti nuovi", mentre saranno 10 le donne. "Il governo avrà nuova energia, siamo più che pronti ad affrontare tutte le sfide nel 2021", ha detto Brnabic ai giornalisti. Tra i ministri confermati in questo secondo governo a guida Brnabic figurano il ministro delle Finanze Sinisa Mali, il ministro dell'Agricoltura, Branislav Nedimovic, il ministro dell'Integrazione europea Jadranka Joksimovic, il ministro della Salute Zlatibor Loncar e quello della Gioventù e dello Sport, Vanja Udovicic. (segue) (Seb)