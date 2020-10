Covid: in Lombardia 3570 nuovi positivi su 21324 tamponi, 17 i decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia sono oggi 3.570 i nuovi positivi al coronavirus con 21.324 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 16,7 per cento e 17 i nuovi decessi, per un totale di 17.252 dall'inizio della pandemia. È quanto emerge dal quotidiano rapporto della Regione dal quale emerge il continuo aumento dei ricoverati: oggi sono 11 in più in terapia intensiva, per un totale di 242 persone, mentre nei reparti covid si trovano 2459 pazienti, 133 più di ieri. Regione Lombardia evidenzia anche il consistente numero di guarti dimessi oggi, +1200 rispetto a ieri. (Rem)