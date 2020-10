Islam: Consiglio saggi musulmani pensa a causa legale contro Charlie Hebdo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei saggi musulmani guidato da Al Ahar, il principale centro di formazione dell’Islam sunnita, ha intenzione di intentare una causa contro il settimanale francese “Charlie Hebdo” per aver pubblicato nuovamente “vignette offensive” sul profeta Maometto. Lo riferisce una nota di Al Azhar. Presieduto dal grande imam di Al Azhar, Ahmed al Tayyeb, il Consiglio ha tenuto oggi una videoconferenza per considerare una risposta contro la ripetuta pubblicazione di vignette che sono state ampiamente considerate come "offensive" sul profeta Maometto. Il Consiglio ha condannato con la massima fermezza quella che definisce campagna "sistematica" che cerca di "offendere" il profeta Maometto e per ridicolizzare la religione islamica con il pretesto della "libertà di parola". Il Consiglio ha anche ribadito la sua condanna per la decapitazione dell'insegnante di francese, Samuel Paty, e il tentato omicidio di due donne musulmane a Parigi. "Tutti questi incidenti sono terrorismo odioso, indipendentemente dall'identità dei suoi autori o dalle loro motivazioni", ha sottolineato il Consiglio che ha espresso il suo “categorico rifiuto” a utilizzare “la bandiera della libertà di parola" per offendere il profeta Maometto. "La libertà di parola deve rientrare in un quadro di responsabilità sociale che preservi i diritti degli altri e non consenta il commercio della religione nei mercati della politica e della propaganda elettorale", ha affermato il Consiglio che ha invitato i musulmani in Occidente ad aderire ai valori di convivenza, pace e cittadinanza con tutte le componenti sociali nei loro paesi, a integrarsi positivamente nelle loro comunità e a non cedere le provocazioni degli estremisti che cercano di distorcere l'Islam. Il Consiglio ha invitato tutti i musulmani in tutto il mondo anche ad affrontare il discorso di odio attraverso l'emanazione di leggi che criminalizzino l'incitamento all'odio e alla discriminazione contro l'Islam.(Cae)