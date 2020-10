Covid: Liburdi (Fd'I), Governo incapace, migliaia di ristoratori non avranno più lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultimo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Conte "è l'ennesima presa in giro per i cittadini italiani: è la palese ammissione che in 7 mesi non si è riusciti a programmare nessuna misura davvero efficace per contenere il virus e per scongiurare il crollo dell'economia". Così in una nota Andrea Liburdi, esponente romano di Fratelli d'Italia Andrea Liburdi. "Tra l'altro - aggiunge - il presidente Conte dovrebbe spiegare a migliaia di ristoratori come si fa ad incentivare lo smart working e al contempo chiudere i ristoranti alle 18: se i lavoratori sono in modalità agile, chi va a pranzo nei ristoranti? Così sono destinati a chiudere". (segue) (Com)