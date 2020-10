Covid: Liburdi (Fd'I), Governo incapace, migliaia di ristoratori non avranno più lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Città come Roma, per esempio, "non possono nemmeno considerare l'afflusso di turisti che è notevolmente diminuito, a questo si aggiunga che la Raggi ha riattivato la Ztl ed il risultato è che il centro della Capitale è un deserto e il sistema trasporti è al collasso. Autobus e metropolitane sono pieni e non mi pare che il virus lì non possa circolare. Tutto questo - conclude Liburdi - mentre negozi di alimentari etnici sono aperti e zone fuori controllo come Termini pullulano di clandestini che spacciano e bivaccano in barba a qualsiasi legge. Per quanto mi riguarda sarò al fianco di commercianti, negozianti e ristoratori che vorranno esprimere il proprio sacrosanto dissenso in piazza". (Com)