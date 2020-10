Bosnia: Covid, Federazione bosniaca approva nuove misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unità di crisi del ministero della Salute della Federazione bosniaca (entità croata e musulmana della Bosnia-Erzegovina) ha tenuto una riunione di emergenza in cui ha approvato delle nuove misure restrittive contro la diffusione del Covid-19. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", le misure entrano in vigore immediatamente e prevedono anche delle disposizioni per i centri ospedalieri. Tutti i centri sanitari della Federazione, infatti, dovranno mettere a disposizione il 30 per cento della loro capacità di ricovero e trattamento per i pazienti affetti da Covid-19. Tutti i ministeri cantonali della Salute, inoltre, in collaborazione con gli istituti di assicurazione sanitaria e le altre istituzioni preposte, dovranno mobilitare tutte le capacità dei laboratori autorizzati per effettuare i test molecolari con l'obiettivo di individuare i casi di contagio. Fra le misure di contenimento è stata approvata quella che prevede l'obbligo di mascherina al chiuso e all'aperto, eccezion fatta per i bambini di età inferiore ai sei anni, per le persone che hanno problemi respiratori a causa di malattie croniche o che non possono rimuovere la mascherina senza l'aiuto di un'altra persona. (Bos)