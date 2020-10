Covid: Zingaretti, salto in avanti nel rapporto con opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, serve "un patto fra maggioranza e opposizione senza preconcetti e senza guardare alla propria convenienza propria ma a quella dell'Italia". Parlando al termine della Direzione nazionale del partito, Zingaretti ha chiarito che "non si tratta di condividere le ragioni dell'altro ma di riconoscere le ragioni dell'altro e dunque costruire un metodo di lavoro che faccia un salto in avanti". (Rin)