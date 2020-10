Spagna: Garamendi (Ceoe), proroga stato emergenza fino a maggio è "stupidaggine"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prorogare lo stato di emergenza in Spagna fino a maggio sarebbe una "stupidaggine" ma, al contrario, sarebbe necessaria una "revisione periodica più regolare". Lo ha affermato oggi il presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), Antonio Garamendi, nel corso del suo intervento alla Congresso nazionale delle imprese familiari, chiarendo di condividere le misure adottate dal governo per tentare di limitare la diffusione dei contagi di coronavirus ma non le "scadenze". Garamendi ha, inoltre, sottolineato che i problemi economici "congiunturali" devono essere risolti mediante "aggiustamenti congiunturali" facendo attenzione ai "costi strutturali" in quanto è importante rispettare gli aspetti sanitari ma bisogna tenere in conto anche quelli economici. La posizione della Ceoe sembra essere in linea con quella espressa dal Partito popolare (Pp), il cui leader, Pablo Casado, ha condizionato il sostegno del suo partito alla proroga dello stato di emergenza a non più di otto settimane.(Spm)