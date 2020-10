Polonia: quinto giorno di proteste dopo la sentenza della Corte costituzionale contro l'aborto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è il quinto giorno di protesta in Polonia contro la sentenza con cui la Corte costituzionale ha fortemente limitato il diritto all'aborto. L'emittente televisiva "Tvn24" riporta che a Varsavia dalle ore 16 è in corso il blocco del traffico cittadino in una serie di siti. L'azione è stata annunciata dall'associazione Ogolnopolski Strajk Kobiet (trad. sciopero generale polacco delle donne), che non ha rivelato fino all'ultimo minuto dove si sarebbe svolta per impedire alle forze dell'ordine di prevenirla. Proteste analoghe si stanno svolgendo anche in altre città polacche. Giovedì scorso la Corte costituzionale polacca ha definito incostituzionali la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza laddove ammette l'aborto in caso di alta probabilità di malformazioni gravi e irreversibili o di una malattia incurabile del feto, che ammonterebbero a circa il 98 per cento degli aborti legali in Polonia. (Vap)