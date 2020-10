Libia: proteste anti-francesi dopo le dichiarazioni di Macron sull’Islam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sentimento anti-francese in Libia sta aumentando dopo le ultime dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron, percepite come un insulto all’Islam e al profeta Maometto. Secondo il sito web d’informazione “Libya Herald”, il ministero degli Esteri libico con sede a Tripoli ha condannato fermamente le dichiarazioni del capo dello Stato francese. Quest’ultimo ha difeso su Twitter la pubblicazione delle famigerate vignette del profeta Maometto, ritenendo l'atto una libertà di espressione. "Non torniamo indietro, mai. Rispettiamo tutte le differenze in uno spirito di pace. Non accettiamo l'incitamento all'odio e difendiamo il dibattito ragionevole. Saremo sempre dalla parte della dignità umana e dei valori universali", ha scritto il capo dell'Eliseo sui social. Secondo Mohamed al Giblawi, portavoce del dicastero degli Esteri libico, “insultare il nobile Profeta non rientra nella libertà di espressione, ai sensi della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo emessa nel 2018”. La Corte di Strasburgo – che ha giurisdizione su 47 paesi europei e le cui decisioni sono giuridicamente vincolanti per tutti i 28 Stati membri dell'Unione europea – ha disposto nel 2017 che la critica di Maometto, il fondatore dell'Islam, costituisce un incitamento all'odio e pertanto la libertà di espressione non viene tutelata. (segue) (Lit)