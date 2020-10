Libia: proteste anti-francesi dopo le dichiarazioni di Macron sull’Islam (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'estremismo che il presidente francese usa come giustificazione per questo reato non ha nulla a che fare con la religione islamica. Il ministero degli Affari esteri chiede al presidente francese di sospendere le sue dichiarazioni provocatorie e di chiedere scusa a più di un miliardo di musulmani, compresi i musulmani francesi”, ha aggiunto il portavoce del ministero degli Esteri libico. Anche la Camera dei Rappresentanti (HoR), il parlamento libico che si riunisce a Tobruk, nell’est del Paese, ha fortemente condannato la dichiarazione “di opportunità politica” di Macron “che peggiorerà le relazioni con i musulmani, alimenterà i sentimenti di odio e inciterà all'estremismo”. L’organo legislativo con sede in Cirenaica ha sollecitato il governo di Tripoli, riconosciuto al livello internazionale, a Tripoli a protestare formalmente con la Francia, richiamando l’ambasciatore a Parigi e riesaminare le sue relazioni con Parigi e le aziende francesi. Da parte sua, l'Alto Consiglio di Stato libico, il “Senato” di Tripoli che fa da contraltare alla Camera dei rappresentati di Tobruk, ha chiesto da parte sua il boicottaggio economico delle merci e delle società francesi, nonché la cancellazione del contratto della Libia con la compagnia petrolifera francese Total. (segue) (Lit)