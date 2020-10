Libia: proteste anti-francesi dopo le dichiarazioni di Macron sull’Islam (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I commenti di Macron sono un insulto a oltre 1,5 miliardi di musulmani, una prova della falsa democrazia francese e della realtà che la Francia è una potenza coloniale”, si legge in una dichiarazione dell’organo consultivo libico. Il Consiglio di Stato ha condannato la decapitazione del professore francese Samuel Paty ad opera dell'estremista ceceno 18enne Abdullah Anzorov, quest'ultimo rimasto ucciso durante il tentativo di arresto da parte della polizia, spiegando però che tale atto sarebbe il risultato delle “politiche razziste di Macron”. L’insegnante delle scuole medie è stato brutalmente decapitato le strade della periferia parigina per aver mostrato in classe caricature del profeta Maometto in una lezione sulla libertà d’espressione. Sui social network, intanto, è diventato virale un hashtag per boicottare i prodotti e le aziende francesi. Nel fine settimana, inoltre, ci sono state piccole manifestazioni anti-francesi in diverse parti della Libia, con i dimostranti che hanno calpestato la bandiera della Francia. (Lit)