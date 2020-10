Covid: Pirozzi (Fd'I), con restrizioni Dpcm rischio desertificazione aree terremotate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sergio Pirozzi, presidente della XII commissione Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione del Consiglio regionale del Lazio e responsabile nazionale emergenze e prevenzione grandi rischi di Fratelli d'Italia, in una nota dichiara: "Per molti comuni delle aree terremotate la chiusura alle 18 di bar e ristoranti rappresenta la chiusura dell’intero tessuto economico. Senza entrare nel merito della bontà della scelta a livello nazionale, non essendo ancora di fatto partita la ricostruzione, l’intera economia di molti comuni terremotati poggia soltanto sulla ristorazione 'solidale', con le attività che hanno investito per adeguare i locali alle norme anti covid richieste per la riapertura dopo il lockdown". (segue) (Com)