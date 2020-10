Covid: Pirozzi (Fd'I), con restrizioni Dpcm rischio desertificazione aree terremotate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attività che, aggiunge Pirozzi, "con la loro presenza rappresentano un volano per tutto il resto delle attività economiche di vendita al dettaglio. Non bastano quindi le misure di ristoro per le attività soggette alle restrizioni dell’ultimo Dpcm, che devono essere integrate da misure specifiche, come la conferma della Zona urbana franca speciale. Senza provvedimenti che tengano conto della doppia emergenza che quei territori vivono da anni, questo inverno porterà a una desertificazione irreversibile". (Com)