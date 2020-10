Covid: Sala, governo media necessità di sistema e territori, gli ho offerto esperienza di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricordando di non aver "mai fatto mancare le mie critiche all'esecutivo", il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenendo in Consiglio comunale, ha commentato le ultime misure adottate dal governo per far fronte alla pandemia. "Posto che nessuno ha il manuale già pronto, a me pare che il governo stia cercando di mediare le necessità del sistema e quello dei territori", ha detto Sala. "Certo - ha proseguito - è molto duro risentire quel clima da lockdown che inevitabilmente tornerà a spegnere il Paese soprattutto nelle sue attività economiche più di servizio. È necessario ristorare velocemente quelle categorie che, in particolare, soffriranno per le limitazioni alla loro attività lavorativa. Su questo punto apprezzo le parole del presidente Conte e le sue proposte, che vanno da bonifici sui conti correnti degli interessati già a novembre allo stop alle rate Imu". "Ho offerto al governo, e in particolare al ministro Gualtieri, l'esperienza di Milano, i dati a nostra disposizione, la conoscenza della realtà territoriale. Siamo già al lavoro nell'auspicio che l'efficacia di questa collaborazione si specchi nel fatto che i fondi raggiungano il più presto gli interessati", ha detto Sala, citando alcuni dei "tanti settori" colpiti dalle limitazioni, innanzitutto bar e ristoranti, ma anche sport e spettacolo. (Rem)