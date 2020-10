Bolivia. Il presidente eletto Arce: "Produrremo cocaina a livello industriale, ne faremo dentifricio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto della Bolivia, Luis Arce, ha detto che il suo governo lavorerà per industrializzare la produzione delle foglie di cocaina. "Non solo la continueremo a produrre, ma la industrializzeremo", ha detto Arce in un'intervista concessa all'agenzia russa "Sputnik", ricordando i vari usi possibili della pianta. "All'interno di una foglia di cocaina si trovano 14 alcaloidi, uno dei quali è un'eccellente sostanza contro la carie", ha detto il presidente eletto secondo cui è proprio questa la ragione per cui "chi mastica foglie di coca" non soffre di quel tipo di patologia. La Paz, ha aggiunto Arce, si propone di creare "una pasta dentale" e, "naturalmente", di esportare il prodotto. (Res)