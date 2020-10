Covid: Zingaretti, non tollerabile chi la sera in Cdm e la mattina fa opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vedo in queste ore molti distinguo da parte di esponenti di governo e di maggioranza" rispetto alle nuove misure di contenimento, "ed iniziative politiche che reputo incomprensibili". Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, nelle conclusioni al termine della Direzione nazionale del partito. "Con serenità e fermezza dico: ho sempre ritenuto poco seri quei partiti che la sera siedono ai tavoli del governo e la mattina organizzazione opposizioni rispetto alle decisioni prese la sera prima. Stare con un piede in due staffe non è tollerabile". Seppur non citandolo, il riferimento attuale è ad Italia viva e alla richiesta di modificare il nuovo Dpcm. (Rin)