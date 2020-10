Bce: Savona (Consob) su moneta elettronica sciogliere riserve, esiste solo quella pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tempo di estinzione della moneta cartacea è "già trascorso" con il passaggio alla moneta elettronica "siamo già in questo universo". Lo ha detto il presidente della Consob, Paolo Savona, ospite di Skytg24 economia. "I privati si sono già mossi e sono pronti a partire e le mie preoccupazioni - ha spiegato - sono che queste monete non godono di un trattamento legale, regolare". Occorre organizzarsi prima che i privati "invadano talmente il mercato, stanno infatti incalzando" che "potremmo trovarci che una parte dell'economia va verso la moneta privata e il settore pubblico ancora non è pronto ad accoglierla", ha evidenziato Savona per poi spiegare che serve "sciogliere delle riserve" perché "esiste solo una moneta, quella pubblica". (Rin)