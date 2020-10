Covid: Zingaretti, problema è virus e non regole per fermarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il problema è il virus non le regole per fermarlo". Così il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, nelle conclusioni al termine della Direzione nazionale del partito. "Alla rabbia e alle paure - ha aggiunto - vanno date risposte e non cavalcate". In questo senso le nuove restrizioni non "sono la soluzione ma la condizione per arrivare alla soluzione". Le regole "sono provvedimenti che puntano a salvare il tessuto economico del Paese" perché "se la curva esplode c'è il pericolo di precipitare nel caos". (Rin)