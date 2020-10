Covid: Fidanza (Fd'I), governo ha fallito, noi dalla parte ristoratori in piazza a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Fratelli d'Italia siamo dalla parte dei ristoratori e degli esercenti che oggi sono scesi in piazza a Milano per protestare contro un Dpcm che metterà in ginocchio solo alcune categorie, costrette a pagare con la chiusura anticipata nonostante i grandissimi sforzi, anche economici, profusi nei mesi scorsi per mettersi in regola". Lo afferma in una nota l'eurodeputato milanese di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza commentando la mobilitazione di ristoratori davanti alla Prefettura di Milano. "Questo ennesimo decreto emanato senza ascoltare le categorie - prosegue Fidanza - come ha giustamente detto il presidente di Confindustria Bonomi, dimostra il fallimento del governo. Incapace di gestire una seconda ondata ampiamente prevista. Conte dice di aver preso un impegno, di voler depositare sul conto corrente dei professionisti colpiti dalla crisi il denaro necessario per far fronte a questa emergenza. Ci auguriamo che almeno questa volta alla promessa corrispondano fatti concreti". (Com)