Cina-Usa: Pechino applica misure contro sei media statunitensi su suolo cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina richiede che gli uffici di corrispondenza di "Abc News", "Los Angeles Times", "Minnesota Public Radio", "Bureau of National Affairs", "Newsweek" e "Feature Story News" dichiarino in forma scritta informazioni sul loro personale, stato finanziario, operazioni e proprietà immobiliari in Cina entro sette giorni a partire da oggi. Lo ha annunciato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, in risposta alla decisione della scorsa settimana del dipartimento di Stato degli Stati Uniti di designare gli uffici di sei testate giornalistiche cinesi - "Yicai Global", "Jiefang Daily", "Xinmin Evening News", "Social Sciences in China Press", "Beijing Review" ed "Economic Daily" - come missioni straniere. "Negli ultimi anni - afferma Zhao - il governo degli Stati Uniti ha posto restrizioni ingiustificate ai media cinesi e al relativo personale negli Usa, ha reso le cose difficili per il lavoro dei giornalisti e ha sottoposto questi ultimi a crescenti discriminazioni e oppressione politica. Per quanto riguarda la designazione di altri sei mezzi di comunicazione cinesi come missioni estere, ho già affermato la solenne posizione della Cina la scorsa settimana. Esortiamo gli Stati Uniti a cambiare rotta, riparare i danni e revocare la designazione dei sei media cinesi". (segue) (Cip)