Cina-Usa: Pechino applica misure contro sei media statunitensi su suolo cinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tuttavia gli Stati Uniti, in opposizione alla legittima e ragionevole richiesta della Cina e del solenne avvertimento, hanno insistentemente aumentato la repressione politica e la stigmatizzazione degli uffici e del personale dei media cinesi. Devo sottolineare che le misure sono del tutto necessarie e si tratta di contromisure reciproche che la Cina è costretta ad adottare in risposta all'irragionevole oppressione che le organizzazioni dei media cinesi subiscono negli Stati Uniti. Sono legittima e giustificata autodifesa in tutti i sensi. Ciò che gli Stati Uniti hanno fatto è prendere di mira esclusivamente le organizzazioni mediatiche cinesi, guidati da una mentalità da Guerra fredda e da pregiudizi ideologici. Gli Usa hanno seriamente offuscato la reputazione e l'immagine dei media cinesi, hanno compromesso il loro normale funzionamento negli Stati Uniti e interrotto gli scambi interpersonali e culturali tra i due paesi. Ciò ha dunque smascherato l'ipocrisia del sedicente difensore della libertà di stampa statunitense. La Cina esorta gli Stati Uniti a cambiare immediatamente rotta, riparare i danni e porre fine alla loro oppressione politica e alle restrizioni arbitrarie nei confronti delle organizzazioni dei media cinesi. Se dovesse scegliere di proseguire sulla strada sbagliata, potrebbe aspettarsi ulteriori contromisure da parte cinese", ha concluso Zhao. (Cip)