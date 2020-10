© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La presidente della commissione Sanità al Senato Annamaria Parente ha chiesto l’audizione del Cts e ne ha proposto l’allargamento: ha fatto bene. Coi dati bisogna capire come e dove le persone si contagiano: è la condizione indispensabile per assumere decisioni e provvedimenti informati". Lo scrive su Twitter il ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova. (Rin)