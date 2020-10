Nagorno-Karabakh: premier Pashinyan, il popolo armeno non è pronto alla resa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Azerbaigian non sta cercando di risolvere la questione del Nagorno-Karabakh, ma di provocare la resa dell’autoproclamata repubblica del Nagorno-Karabakh. Lo ha scritto il primo ministro armeno Nikol Pashinyan su Facebook. "Dobbiamo affermare chiaramente che l'Azerbaigian ora non vuole una soluzione della questione del Nagorno-Karabakh, ma la resa dell’autoproclamata repubblica", ha detto Pashinyan. Secondo il premier, "il popolo armeno è pronto a dei compromessi". "Siamo anche pronti per dolorosi compromessi, ma il popolo armeno non è pronto alla resa. Il popolo armeno deve trovare le risorse per resistere e difendere i propri diritti", ha insistito il capo del governo. Pashinyan ha aggiunto che ora, in un contesto militare, l'Azerbaigian non è pronto a fare dei compromessi e ciò dovrebbe portare Erevan a mantenere una posizione costruttiva che la comunità internazionale si aspetta. "Questo compito deve essere risolto da ciascuno di noi. Nessuno lo risolverà per noi. Per questo dobbiamo alzarci in piedi", ha detto il primo ministro. (Rum)