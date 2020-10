Israele-Russia: Ashkenazi a Lavrov, "non permetteremo a Iran di stabilire base in Siria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele non permetterà all'Iran di stabilire una base militare in Siria. Dobbiamo continuare ad attuare l'embargo sulle armi e impedire che l'Iran metta a repentaglio la stabilità in Medio Oriente. Lo ha detto il ministro degli Esteri israeliano, Gabi Ashkenazi, in occasione dell'incontro con l'omologo russo, Sergej Lavrov, durante la visita che entrambi hanno effettuato oggi ad Atene. Si tratta del primo incontro tra i due ministri dopo due telefonate avvenute in precedenza. Il ministro Ashkenazi e Lavrov si sono incontrati in privato e poi si è tenuto un lungo incontro al quale erano presenti l'ambasciatore di Israele in Grecia, Yossi Amrani, il direttore della direzione generale per l'Eurasia del ministero degli Esteri, Gary Koren e il capo dello staff del ministro degli Esteri, Haim Regev. Il ministro degli Esteri Ashkenazi ha presentato al ministro Lavrov gli sviluppi positivi del processo di pace in Medio Oriente, la firma dell'accordo di pace con gli Emirati Arabi Uniti e gli accordi di normalizzazione con Bahrein e Sudan, si legge in una nota del ministero. L'Iran, l'importanza di mantenere la stabilità in Medio Oriente e le organizzazioni terroristiche, in particolare Hezbollah, sono stati i temi centrali dell'incontro. (segue) (Res)