Israele-Russia: Ashkenazi a Lavrov, "non permetteremo a Iran di stabilire base in Siria" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Israele apprezza il dialogo e il coordinamento con il governo russo per impedire all'Iran di stabilire un punto d'appoggio in Siria", ha affermato Ahkenazi. I ministri degli Esteri hanno anche discusso di portare avanti l'ampio programma bilaterale tra i due paesi. Ashkenazi e Lavrov hanno accolto con favore i preparativi per la riunione programmata in formato online del Comitato misto intergovernativo per la cooperazione economica tra Russia e Israele e hanno convenuto di promuovere il completamento della ratifica dell'accordo di adozione tra i due paesi e di esaminare la possibile cooperazione futura a livello mondiale lotta alla Covid-19. (Res)