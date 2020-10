Covid: Sala, a breve nuovo spazio per quarantene a Milano e drive-in per le scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tornano ad aprire spazi per le quarantene a Milano, sull'esempio dell'hotel Michelangelo. Lo ha fatto sapere il sindaco Giuseppe Sala, illustrando al Consiglio comunale le misure concertate con Ats, inclusi drive in per tamponi riservati alle scuole. "Non sono mancate e non mancheranno critiche e discussioni tra il Comune e la Regione, ma proprio nei giorni scorsi abbiamo aperto a una collaborazione fattiva con l'Ats. L'obiettivo comune - ha spiegato Sala - è lavorare per aumentare l'efficacia di quella sanità di prossimità che più ha mostrato i suoi limiti in questa crisi". "In particolare - ha detto il sindaco - si stanno individuando spazi per le quarantene e per i positivi non gravi, al fine di alleggerire il più possibile il carico sugli ospedali. A seguito della positiva esperienza dell'hotel Michelangelo è già attiva la struttura dell'Aereonautica Militare a Linate e nei prossimi giorni si aprirà un nuovo spazio nel quartiere Adriano; altre potranno seguire". "Oltre a ciò - ha annunciato - abbiamo dato disponibilità all'attivazione di uno o più drive-in dedicati specificamente alle scuole (alunni e personale docente e amministrativo); in questa collaborazione potrà entrare anche il ministero della Difesa". Oltre a spazi per quarantena e drive-in per le scuole, Palazzo Marino - ha fatto sapere Sala - sta "velocemente rimettendo in pista 'Milano aiuta', il sistema di sostegno alle famiglie in difficoltà e tutta l'organizzazione di raccolta e distribuzione di cibo per chi vive in situazioni di povertà estrema". (Rem)