Bce: Savona (Consob), contro competizione su moneta digitale serve conferenza internazionale

- Tra i vari aspetti della proposta avanzata dal presidente della Consob, Paolo Savona, oltre alla necessità di "regolare la moneta, regolare la finanza" anche quella di "fare una conferenza internazionale per decidere quali saranno i rapporti, siamo già in una situazione arretrata", ha evidenziato il professore ospite di Skytg24 economia. Occorre evitare di creare "una situazione in cui ci troviamo di fronte anche al problema della competizione monetaria attraverso strumenti telematici difficili da governare. Evitiamo un conflitto mondiale" ha ironizzato Savona. (Rin)