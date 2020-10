Intesa Sanpaolo: Gros-Pietro, Sacchi Morsiani centrale in storia sistema bancario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gianguido Sacchi Morsiani è stata una personalità centrale nella storia di Intesa Sanpaolo e più in generale del sistema bancario italiano”. Lo afferma Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, a nome del Consiglio di amministrazione e di tutto il gruppo Intesa Sanpaolo. “La perdita per il nostro Gruppo non si limita al contributo assicurato in lunghi anni dalla sua professionalità, competenza, dal prestigio accademico, unanimemente riconosciuti – sottolinea -: ci mancheranno la carica di umanità e il senso di equilibrio di Gianguido, risorse nella ricca relazione del nostro istituto con i territori della Cassa di Risparmio di Bologna”.(Com)