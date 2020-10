Polonia: fonti stampa, partito Pis vuole candidare a difensore civico deputato antiabortista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di maggioranza polacco Diritto e giustizia (PiS) vuole candidare a nuovo difensore civico Barlomiej Wroblewski. Lo rivela il quotidiano "Gazeta Wyborcza". Wroblewski, deputato di PiS, è in testa agli estensori della questione di costituzionalità risoltasi con la sentenza della Corte costituzionale che giovedì scorso ha limitato l'esercizio del diritto all'aborto. E' inoltre uno dei deputati che PiS ha sospeso settimane fa dal partito perché aveva votato contro la legge sulla tutela degli animali. L'ombudsman viene scelto dal Sejm, la camera bassa del parlamento, con il consenso del Senato. In quest'ultimo è però l'opposizione a detenere la maggioranza. Secondo quanto appreso da "Wyborcza", il nome di Wroblewski avrebbe il favore dei senatori del Partito popolare polacco (Psl), il che consentirebbe a PiS di rompere "l'embargo" dell'opposizione nella camera alta del parlamento. Le fonti consultate dal portale di informazione "Onet" spiegano in ogni caso che la questione non è decisa. (segue) (Vap)