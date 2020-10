Covid: sindaco Sala, politica deve continuare a progettare futuro della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia non deve far smettere di progettare il futuro. È questo il messaggio conclusivo che il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha voluto dare al Consiglio comunale. "'Futuro' sembra una parola cancellata dal nostro vocabolario. Non dev'essere così. Oggi è il momento dello sforzo comune, della collaborazione. Ma la politica, quella vera, deve continuare a progettare il futuro della città", ha detto Sala, ricordando l'iniziativa "Fare Milano". Un confronto "con più di 700 illustri esponenti del mondo dell'università, della ricerca, dell'impresa, della vita associativa e delle parti sociali" che il sindaco ha riferito sia stato utile. "Andremo avanti, anche con i nuovi mezzi tecnologici che questa crisi ha affinato, per mettere 'fieno in cascina' ed essere pronti, quando tutto questo sarà superato. Intendiamo lavorare per una Milano più sana, più equa, più rispettosa dell'ambiente", ha concluso Sala.(Rem)