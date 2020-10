Roma: Coldiretti a sindaci provincia, aziende agricole a supporto dei Comuni per cura verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un invito alle pubbliche amministrazioni a non sottovalutare la potenzialità delle aziende agricole nel supporto alle pubbliche amministrazioni per le attività di cura e manutenzione di spazi pubblici come le aree verdi: dalla cura delle aree verdi, alla manutenzione delle strade rurali, agli interventi in caso di calamità ed eventi atmosferici. E' la proposta, si legge in una nota, che arriva da Coldiretti Roma ai sindaci della provincia di Roma. ​ "Siamo convinti che le sinergie tra gli enti pubblici ed il settore agricolo - dichiara il presidente di Coldiretti Roma, Niccolò Sacchetti - possano rappresentare una importante opportunità. Le aziende agricole, infatti, garantiscono un presidio territoriale unico e possono supportare le amministrazioni pubbliche nelle attività di cura e manutenzione degli spazi rurali, ma anche nella gestione di eventi calamitosi". (segue) (Com)