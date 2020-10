Roma: Coldiretti a sindaci provincia, aziende agricole a supporto dei Comuni per cura verde (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Coldiretti, in collaborazione con la Cciaa di Roma, ha pensato di realizzare una guida inviata ai sindaci, per rendere più agevole avviare rapporti proficui di collaborazione con le imprese agricole che operano nel territorio. "Le amministrazioni pubbliche – aggiunge Niccolò Sacchetti - in particolare quelle territoriali, fermi restando i principi generali in materia di lavori pubblici e servizi pubblici, hanno un'ampia possibilità di disciplinare autonomamente le 'gestioni in economia'. I regolamenti interni di Comuni e Province regolano spesso e in modo estremamente puntuale, gli interventi che si rendono necessari per la manutenzione del proprio territorio e per il mantenimento di un corretto assetto idro-geologico". "Alle imprese agricole - conclude la nota di Coldiretti Roma - potrebbero quindi essere affidate le opere per la sistemazione delle strade rurale gli interventi tesi a garantire la viabilità soprattutto in caso di piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali. Ma sono tanti gli interventi che potrebbero realizzare sui territori, come la manutenzione e cura delle aree verdi". (Com)