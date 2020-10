Francia: Covid, da 28 ottobre circolazione ridotta di trasporti pubblici dell'Ile-de-France

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La circolazione dei trasporti pubblici della regione di Parigi, l'Ile-de-France, verrà ridotta a partire dalle 21:00 del 28 ottobre a causa di un calo della frequenza provocato dalla crisi del coronavirus. Lo ha annunciato Ile-de-France Mobilités, azienda pubblica che gestisce i trasporti pubblici sul territorio. L'offerta sarà ridotta a circa "una metropolitana su due", ha fatto sapere l'azienda, spiegando che l'iniziativa non riguarda le "le linee di autobus più frequentate e le linee che collegano ospedali", per le quali non ci sarà nessun cambiamento. Il traffico sulle linee della metropolitana 4, 7 e 13 sarà però incrementato tra le 20 e le 21, ora in cui cui inizia il coprifuoco in vigore fino alle 6 del mattino, per far fronte a un aumento della frequenza previsto in quella fascia. (Frp)