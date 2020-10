Libia: Al Mismari (Lna), nuovi accordi sicurezza con Qatar violano dialogo Ginevra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il memorandum d'intesa firmato oggi dal ministro dell'Interno del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fathi Bashagha, in Qatar sulla cooperazione nel campo della sicurezza e della lotta al terrorismo "viola i risultati del dialogo di Ginevra della commissione 5+5". E' quanto ha affermato il portavoce dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Ahmed al Mismari, commentando il viaggio in corso a Doha del ministro dell'Interno di Tripoli. "Lo Stato del Qatar, considerato il più grande sostenitore del terrorismo, usa oggi i suoi agenti in Libia, firmando quelli che ha definito accordi di sicurezza - ha affermato il portavoce di Khalifa Haftar da Bengasi - ma si tratta di una violazione dei risultati del Dialogo di Ginevra 5+5 e un tentativo malizioso di minare ciò che gli ufficiali dell'esercito libico hanno concordato a Ginevra in termini di cessate il fuoco, stop all'escalation e all'intervento straniero distruttivo nella vicenda libica". (segue) (Lit)