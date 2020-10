Libia: Al Mismari (Lna), nuovi accordi sicurezza con Qatar violano dialogo Ginevra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, intanto, il ministro della Difesa del Gna, Salah al Din al Namroush, ha spiegato che il cessate il fuoco raggiunto dal Comitato militare libico congiunto 5+5 sotto l'egida delle Nazioni Unite "non include l’accordo di cooperazione militare con l'alleato turco", descrivendo l’intesa firmata venerdì a Ginevra come "iniziale". "Affermiamo il rafforzamento della cooperazione congiunta con l'alleato turco e la continuazione dei programmi di formazione negli istituti di formazione del ministero della Difesa del Governo di accordo nazionale", ha detto al Namroush su Twitter. L'accordo di cessate il fuoco prevede il ritiro di tutte le unità militari e dei gruppi armati dal fronte e dalle principali strade del paese, in concomitanza con la partenza di tutti i mercenari e combattenti stranieri dalla Libia entro 90 giorni, il congelamento degli accordi militari per l'addestramento all'interno della Libia e la partenza degli ufficiali formatori fino a quando non subentrerà un nuovo governo di unità nazionale. (Lit)